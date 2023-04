Controlli antidroga dei carabinieri al moletto di Antignano: un denunciato e quattro segnalati

Livorno, 10 aprile 2023 – I controlli dei carabinieri sul territorio non sono mancati nemmeno nel giorno di Pasqua.

Con l’ausilio del cane pastore belga Lion, in servizio al Nucleo carabinieri cinofili di San Rossore, è stato effettuato un servizio di pattuglia al moletto di Antignano, “location” frequentatissima dai giovani.

Dopo aver presidiato le vie d’accesso, i militari hanno effettuato un accurato controllo delle persone presenti, molte delle quali giovani appunto e in qualche caso minorenni. Il fiuto di Lion è stato molto di aiuto.

Quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di stupefacenti, con conseguente segnalazione amministrativa alla locale Prefettura: si tratta di un 17enne e di un 20enne, entrambi sorpresi in possesso di uno spinello, un 34enne trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e un 20enne sorpreso con 3,4 grammi hashish. Quest’ultimo, extracomunitario, è stato anche deferito in stato di libertà per inosservanza all’ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Questura di Livorno il 6 marzo 2023.

Nell’ambito delle attività, un 17enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di droga ai fini di spaccio: al momento del controllo, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e della somma di 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

Controlli anche all’Elba

Anche i carabinieri della compagnia di Portoferraio hanno eseguito un servizio a largo raggio, con il coinvolgimento di numerose pattuglie.

Carabinieri

Due i denunciati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico troppo elevato: un 24enne, fermato a Portoferraio, cui è stato riscontrato un valore di 0,89 grammi/l e un 38enne, controllato a Porto Azzurro con un tasso pari a 1,16 grammi/l. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.