Controlli Arpat sui fumi delle navi: piazza Grande come viale Carducci

Livorno, 4 luglio 2023 – Dopo il suo stazionamento in piazza Grande dal 5 al 28 giugno, la stazione mobile di Arpat per il monitoraggio della qualità dell’aria, si è trasferita nella meno trafficata piazza Cavour a fine giugno.

Intanto i primi dati che stanno emergendo dall’inizio della campagna di monitoraggio dell’aria in piazza Grande, non sono confortanti: i livelli di biossido di azoto rilevati sono paragonabili a quelli di viale Carducci, la seconda strada toscana più inquinata per l’enorme volume di veicoli che la percorrerono quotidianamente. Anche in piazza Grande, punto di passaggio per chi percorre l’asse di via Grande, ha una mole di traffico consistente. Ma il biossido di azoto è prodotto non solo dai motori dalle auto, ma anche dai motori delle navi che stazionano in porto. In effetti la centralina mobile di Arpat dovrebbe, secondo le intenzioni del Comune di Livorno, che ha siglato una convenzione con Arpat, monitorare gli agenti inquinanti prodotti dalle emissioni delle navi che stazionano in porto con i motori accesi.

L’Associazione Livorno Porto Pulito, prima della stipula della convenzione tra Comune e Arpat per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle zone della città limitrofe alle aree portuali. aveva suggerito ad Arpat "di collocare la centralina mobile oltre che in piazza Grande, anche in Venezia sugli Scali delle Barchette non lontano dalla Stazione Marittima, nei pressi dell’Andana degli Anelli e in via del Testaio, cioè le zone più a diretto contatto con le emissioni prodotto dalle navi. Però Arpat ha deciso di usare i siti di piazza Grande e piazza Cavour e il sito del Mercatino Americano, quest’ultimo a nostro parare il più indicato degli altri due scelti da Arpat".

Il Comune si è mosso in questo modo stipulando la convenzione con Arpat, valida dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024 "per tre campagne di rilevamento della qualità dell’aria, da eseguirsi su tre diversi postazioni di campionamento per 20 giorni di acquisizione a stagione per ciascuna postazione, per un totale di 240 giorni". Saranno monitorate le PM 10, PM 2.5, l’ossido di azoto, il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, benzene-toluene e xilenie e i parametri meteo. "La campagna di monitoraggio ambientale – ha spiegato a suo tempi l’amministrazione comunale – è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini per le maleodoranze provocate dai fumi emessi dalle navi in porto".

Alla luce dei dati che stanno iniziando a circolare sui primi venti giorni di controllo della qualità dell’aria, abbiamo chiesto ad Arpat di commentarli. Ma al monte la risposta è stata "non si rilasciano dichiarazioni. I tecnici stanno studiando i dati".

Monica Dolciotti