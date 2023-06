Controlli dei Nas, 12 chili di alimenti sequestrati in ristorante etnico

Piombino (Livorno), 19 giugno 2023 – Nuovi controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. A Piombino i militari del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno – hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio di ristorazione specializzato in alimenti etnici.

I carabinieri hanno così potuto accertare che all’interno di un frigo-congelatore erano conservati, per il successivo utilizzo, varie tipologie di alimenti (calamari, gamberi, carne di maiale, prosciutto cotto) privi di tracciabilità così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo e da non consentire la verifica sui prodotti.

Al titolare dell’esercizio, un 50enne di origini orientali, oltre al sequestro cautelare di 12 chili circa di alimenti per un valore stimato di 300 euro, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sono state informate le autorità competenti in materia. I controlli continueranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.