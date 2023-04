Controlli della polizia in centro dopo la rissa di Pasqua

Livorno, 11 aprile 2023 – La rissa divampata l’altro giorno in pieno centro, fra via del via del Giglio e via dei Cavalieri, ha avuto una serie di strascichi investigativi. Questo pomeriggio, martedì 11 aprile, gli agenti di alcune volanti della polizia hanno effettuato una serie di controlli sul territorio, come documentano queste foto del nostro Novi.

Controlli della polizia (Foto Novi)

I controlli sono stati effettuati anche in alcuni locali fra le stesse strade scenario della rissa e comunque nei dintorni dell’area del Mercato centrale.