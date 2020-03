Livorno 22 marzo 2020 - Sono proseguiti per tutta domenica 22 marzo i controlli delle forze dell'ordine, con il supporto dei paracadutisti, per individuare soggetti e attività commerciali che violano le limitazioni alla circolazione e alle attività di vendita imposte dal Governo per far fronte all'emergenza coronavorus. In particolare la guardia di finanza a Livorno ha controllato 161 persone e 12 esercizi pubblici.

Le fiamme gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica 8 persone per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità perché circolavano senza una seria e documentata motivazione.

È stato segnalato alla Prefettura poi il titolare straniero, ma con cittadinanza italiana, di un locale pubblico per il mancato rispetto dell'ordine di chiusura: si tratta di un ristorante. In questa attività di montoraggio del territorio le fiamme gialle hanno impiegato 34 uomini suddivisi in 17 pattuglie su mezzi di servizio.