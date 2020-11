Anche in tempo di Covid continua l’attività di screening oncologico negli ambulatori dell’Asl Toscana nord ovest. La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell’utero e al tumore dell’intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è...

Anche in tempo di Covid continua l’attività di screening oncologico negli ambulatori dell’Asl Toscana nord ovest. La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell’utero e al tumore dell’intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è fondamentale aderire alle campagne di screening che l’Asl continua a condurre, in piena sicurezza, tra la popolazione che per età è più esposta a questo tipo di patologie.

"Vogliamo evitare che le persone rinuncino alle visite di screening per timore di tornare negli ospedali e negli ambulatori - spiega Alessandro Cosimi, direttore dell’Unità operativa complessa screening - perché ciò significherebbe avere meno diagnosi precoci e quindi meno possibilità di intervenire per tempo nelle cure. L’identificazione precoce delle lesioni pre-cancerose con gli screening è una delle armi più potenti che abbiamo per ridurre la mortalità dei tumori al seno, all’utero e all’intestino. Come Asl inviamo alle persone da sottoporre a screening un invito con un appuntamento fissato presso le nostre strutture. Poiché in queste settimane gli ospedali sono impegnati contro il Covid, abbiamo dovuto rimodulare i tempi delle prestazioni, i tempi tra una visita e l’altra sono più lunghi e di conseguenza si allungano quelli della programmazione. Ma gli screening continuano". Per lo screening mammografico la Regione Toscana ha allargato la platea delle pazienti anche alle donne dai 70 ai 74 anni e a quelle dai 45 ai 49 anni.