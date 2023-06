Movida, controlli straordinari dei carabinieri: raffica di multe per violazioni del codice della strada

Cecina (Livorno), 25 giugno 2023 – Con l’avvio a pieno regime della stagione estiva sono aumentate le problematiche derivanti dalla movida: locali aperti fino a notte fonda e cittadini che vogliono divertirsi, ma a volte eccedono con comportamenti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, se non addirittura sfociare nella commissione di reati.

Per arginare il fenomeno i carabinieri della Compagnia di Cecina hanno incrementato le attività di controllo, soprattutto della circolazione stradale e degli esercizi pubblici nell’ambito della campagna di prevenzione e repressione dell’uso di droghe e alcolici.

Numerose sono state le pattuglie dei carabinieri impiegate sul territorio durante le notti scorse: identificate 150 persone, controllati 90 veicoli ed elevate 18 sanzioni amministrative al Codice della strada: dall’omessa revisione alla mancanza della patente di guida, l’uso improprio della targa prova, il mancato uso delle cinture di sicurezza, fino ai rilievi più gravi come il sorpasso in prossimità di intersezione, l’uso del telefono cellulare durante la marcia, la mancanza di copertura assicurativa e la guida con patente scaduta.

Durante l’attività di controllo alla circolazione stradale sono stati segnalati alla Prefettura, quali consumatori di stupefacenti, due giovani appena maggiorenni della zona sorpresi a circolare a bordo di uno scooter con addosso circa grammi 10 di hashish.

Sono state effettuate diverse ispezioni a esercizi pubblici, finalizzate soprattutto al controllo della vendita e somministrazione di alcolici a minorenni.

In quest’ottica è stata elevata una multa di oltre seimila euro nei confronti di uno straniero titolare di un market nel Comune di Cecina. Contrariamente alle disposizioni in vigore, in qualità di titolare di un esercizio “di vicinato”, non ha interrotto la vendita di alcolici per asporto dalle ore 24 alle 6 del mattino.

Sanzionato, sempre in materia di abuso di sostanze alcoliche, anche un uomo di 32 anni di Montescudaio, per ubriachezza molesta. In evidente stato di alterazione da assunzione di alcolici, l’uomo ha disturbato con molestie insistenti gli avventori di un locale della frazione di Marina di Cecina che, esasperati, si sono rivolti ai carabinieri.