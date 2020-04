Livorno, 8 aprile 2020 - Quest’anno la Coppa Barontini non si farà.L'annuncio arriva via Facebook dagli organizzatori.

"Dopo esserci confrontati a lungo, è con grande rammarico che abbiamo preso questa decisione e unanimemente abbiamo condiviso una scelta dolorosa ma inevitabile. La grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19 - si legge nella nta - richiede comportamenti all’altezza della situazione, e le attuali condizioni non consentono di prevedere a breve lo svolgimento in sicurezza di una manifestazione che richiama migliaia di persone e ne coinvolge centinaia fra organizzazione e partecipanti. Ora è il momento del senso di responsabilità che, in linea con i valori che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione, il Comitato organizzatore e la stessa Coppa Barontini, ci impone di evitare qualsiasi situazione che possa comportare un pericolo per le persone e per gli equipaggi. Lo dobbiamo non solo al pubblico di appassionati che ci segue e al mondo del remo che si trova a vivere una situazione inedita, ma soprattutto a tutte quelle persone, medici e operatori sanitari in primis, che ogni giorno operano con abnegazione estrema per salvare gli ammalati, mettendo in pericolo la loro stessa vita"