Coppa Barontini 2023, le modifiche alla viabilità

Livorno, 14 giugno 2023 – Ecco i provvedimenti e le modifiche per la viabilità in occasione della gara remiera “Coppa Barontini” in programma sabato sera 17 giugno 2023.

Con efficacia dalle 6 del 16 giugno 2023 alle 12 del 18 giugno 2023: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in scali del Pontino, nello slargo di fronte all'intersezione con scali San Lorenzo;

Con efficacia dalle 15 del 17 giugno 2023 alle 2 del 18 giugno 2023:

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza dei Domenicani negli stalli carico e scarico merci di fronte alla Chiesa di Santa Caterina;

istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata in scali del Monte Pio nel tratto compreso tra i civici 1 e 19, escluso lo stallo per disabili; Con efficacia dalle 15 alle 20 del 17 giugno 2023:

istituzione del senso unico alternato in via Borra nel tratto posto in corrispondenza del ponte sul fosso;

Con efficacia dalle 20 del 17 giugno 2023 alle 02 del 18 giugno 2023:

istituzione del divieto di transito veicolare in via Borra nel tratto compreso tra scali del Ponte di Marmo e piazza dei Domenicani, e nella corsia centrale piazza dei Domenicani;

istituzione di direzioni consentite a destra e sinistra in via San Marco all'altezza dell'intersezione con piazza dei Domenicani;

istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in scali del Pesce all'altezza dell'intersezione con via Borra;

istituzione della Direzione obbligatoria a destra in scali del Ponte di Marmo all'altezza dell'intersezione con via Borra;

Con efficacia dalle 20:30 del 17 giugno 2023 alle 00:30 del 18 giugno 2023:

istituzione del divieto di transito veicolare in scali delle Cantine;

istituzione del divieto di transito veicolare in via Pellettier nel tratto compreso tra scali del Pontino e via Pompilia. Il divieto di transito suddetto deve essere considerato "eccetto veicoli diretti a rimesse interne, veicoli dei residenti e veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada". I veicoli sopraindicati potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista;

istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza in via Pellettier all'altezza dell'intersezione con via Pompilia/via della Campana;

Con efficacia dalle 17 alle 24 del 17 giugno 2023: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Repubblica per ml 10 a partire dall'intersezione con scali Bettarini lato fosso;

Con efficacia dalle 20 del 17 giugno 2023 alle 2 del 18 giugno 2023: abrogazione della Zona a Traffico Limitato "A" con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo.