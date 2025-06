Coppa Barontini, Borgo campione: un’altra grande serata di remi e festa, tanta gente sul percorso

Livorno, 15 giugno 2025 – Il Borgo Cappuccini vince la Coppa Barontini 2025. Una sfida avvincente, con il Venezia che si piazza al secondo posto. Una serata di festa, con tanta gente sulle spallette lungo il percorso. Un vero e proprio happening, con locali aperti e tanta voglia di stare insieme. La conferma che la Coppa Barontini, la sfida in notturna del trittico remiero, cresce anno dopo anno quanto a interesse, con anche diversi turisti che hanno goduto della grande atmosfera.

La festa del Borgo, che vince la Coppa Barontini (Foto Novi)

I primi a percorrere i 3200 metri del campo gara, come sempre articolato tra i fossi di Livorno, sono stati i dieci del Salviano che hanno concluso la gara con un buon 15’32’’07. È stato poi il turno di Ovosodo (15’51’’99) e Labrone che chiude in 15’36’’92, migliorandosi di 16 secondi rispetto allo scorso anno ma senza balzare in testa.

Tanta gente a seguire la Coppa Barontini (Foto Novi)

A superare Salviano è l’equipaggio padrone di casa, all’arrivo davanti alla propria cantina il Pontino San Marco ferma il cronometro sul 15’28’’37, abbassando il tempo dello scorso anno di 13 secondi. Il primato dei giallorossi dura pochi minuti perché Ardenza con 15’23’’41 passa in testa ed è quasi certa di confermare il podio della scorsa edizione, ma una prestazione meravigliosa del gozzo del San Jacopo stupisce tutti. Nell’anno del centenario della cantina i biancoverdi si migliorano di 32 secondi e con 15’08’’80 mettono in dubbio il duopolio Venezia-Borgo. Le due favorite però non deludono le attese e Venezia arriva al traguardo in 15’03’’86, un tempo contestato dall’equipaggio, convito di aver fatto di meglio. Da quel momento l’unica che poteva rubare il primo posto era la favoritissima imbarcazione del Borgo che chiude in 14’58’’96 (17 secondi in più rispetto allo scorso anno) e si conferma campione per la quarta volta consecutiva. L’armo bianconero dunque si ripete dopo la vittoria nella Risiatori. Adesso l’appuntamento per tutti è il 28 giugno con il Palio marinaro, di fronte all’incomparabile scenario della Terrazza Mascagni.

Per quanto riguarda la gara femminile, a vincere è stato il Labrone sul Borgo e l’Ovosodo.