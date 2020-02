Rosignano Marittimo (Livorno), 25 febbraio 2020 - Attivata dalla Asl, nel territorio di Rosignano Marittimo ( Livorno), una nuova misura di sorveglianza sanitaria nei confronti di un «lavoratore rientrato nel fine settimana da una trasferta nel nord Italia, che lo ha visto attraversare anche Comuni della zona rossa per il Covid19». Lo rende noto lo stesso comune su Fb spiegando che «il soggetto è in buona salute e non presenta sintomi dell'infezione. La misura preventiva a titolo di estrema precauzione è stata volontariamente estesa ai familiari conviventi». Sindaco e sanitari Asl, si spiega, «sottolineano che trattasi di estrema prudenzialità e che non sussiste in questo momento nessun elemento di preoccupazione al riguardo».

Sempre nel territorio di Rosignano la Asl da domenica ha attivato una sorveglianza attiva per una famiglia di Casalpusterlengo (Lodi), padre, madre e cinque figli, che, prima dell'introduzione delle restrizioni, era arrivata nel comune del Livornese.