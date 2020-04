Livorno, 18 aprile 2020 - Uno scatolone di camici realizzati su misura in Tnt (tessuto-non tessuto) per taglie 'forti' sono stati donati nella mattina di oggi, sabato 18 aprile, all’ospedale di Livorno da parte delle Confezioni Aletta di Santa Maria a Monte (Pisa) in collaborazione con l’associazione 'La vita vale un sorriso'. I dispositivi sono stati indirizzati alla dottoressa Costanza Galli, responsabile aziendale delle Cure Palliative che sta seguendo anche l’assistenza assicurata dalle cosiddette 'cure intermedie' per pazienti Covid.

I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti fra gli ospedali di Livorno e di Piombino, dove sono stati richiesti per venire incontro alle esigenze di vestibilità da parte di alcuni professionisti che avevano difficoltà ad utilizzare le misure standard prodotte per questo tipo di camici. L’Azienda USL Toscana nord ovest ha ringraziato la ditta e l'associazione per la realizzazione di questo specifico strumento che permetterà ad alcuni degli operatori in servizio di poter lavorare con maggior agio.