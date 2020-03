© Riproduzione riservata

Livorno, 12 marzo 2020 - Barriere in plexiglass o vetro, fornitura di mascherine e guanti, messa a disposizione di prodotti disinfettanti per le superfici. Sono queste alcune delle richieste che Filcams Cgil ha fatto pervenire alle aziende della grande distribuzione, a quella cooperativa e ai negozi del territorio, affinché il personale addetto alle casse venga tutelato in questo periodo di emergenza sanitaria. E molte aziende - evidenzia il sindacato nella nota firmata da Marco Ghezzani della segreteria provinciale - hanno già provveduto a installare pannelli in plexiglass alle case. Mentre altre si stanno organizzando per farlo.“Alle aziende - fa sapere il sindacato tramite una nota - abbiamo inoltre chiesto la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, l'allestimento di tutte le misure necessarie a favorire la distanza minima di un metro tra clienti e dipendenti e tra gli stessi clienti e la predisposizione di cartellonistica informativa sulle precauzioni da adottare per cercare di ridurre al massimo il diffondersi del virus. Siamo convinti - concludono - che un negozio che adotti tali disposizioni, oltre che adempiere alle direttive nazionali, dimostri senso di responsabilità verso i propri dipendenti e verso tutti i cittadini”.