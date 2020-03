Livorno, 22 marzo 2020 - Nel giorno in cui viene ufficializzato il primo caso positivo anche all'isola d'Elba, territorio della provincia di Livorno che finora non era stato colpito dal diffondersi del coronavirus, bel gesto da parte di una pasticceria di Livorno, l'Aurora, che nella mattinata di oggi, domenica 22 marzo, ha consegnato ai reparti dell'ospedale labronico più di 300 colazioni. Un dono per tutte quelle persone, tra operatori, medici, infermieri e chiunque operi all'interno della struttura, che quotidianamente e in questo periodo più che mai combattono il coronavirus in prima persona.

La provincia di Livorno, stando ai dati comunicati dalla Regione Toscana nel bollettino di sabato 21 marzo, ha registrato per ora 120 casi di coronavirus, numero comunque destinato a salire ancora in questi giorni difficili, in attesa del picco e della flessione della curva dei contagi.

p.b.