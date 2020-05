San Vincenzo (Livorno) 30 maggio 2020 - Sono 302 le richieste presentate dalle imprese di San Vincenzo per accedere al contributo, a fondo perduto, stanziato dall’Amministrazione comunale. Queste richieste verranno analizzate, per fornire un riscontro alle micro e piccole realtà del territorio che hanno inviato le richieste nei tempi previsti. La somma stanziata per il contributo, finalizzata al sostegno economico delle attività produttive colpite dalla crisi epidemiologica Covid-19, è di 200.000 euro.

E l’ammontare degli aiuti previsti, riparametrati sulla base della rata Tari 2019, andrà da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.500 euro per ogni impresa. «Con risorse totalmente proprie - ha spiegato l’assessore al bilancio, Marco Bonicoli - abbiamo dato una risposta forte a tutto il tessuto produttivo del territorio. Concretizzando un bando primo nel suo genere, e che ad oggi numerose amministrazioni ci hanno richiesto per replicarlo nelle proprie comunità». «Adesso - prosegue l’assessore - tutte le richieste verranno prese in carico e analizzate dagli uffici per verificare i requisiti dei richiedenti. In tempi brevi contiamo di poter erogare il contributo previsto dal bando. Questa operazione ha inoltre consentito a molti di poter regolarizzare posizioni pregresse e ottenere quindi il contributo, nessuno è stato lasciato indietro. Ringrazio il dirigente e gli uffici di competenza - ha concluso Bonicoli - che si sono adoperati fin da subito per cercare di strutturare un bando che potesse tendere una mano al maggior numero possibile di micro e piccole realtà del territorio».

P.B.