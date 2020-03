Livorno, 22 marzo 2020 - Da domani, lunedì 23 marzo, cambia in modo significativo anche l'organizzazione delle corse offerte da Ctt Nord sul territorio del comune di Livorno. Di fatto in seguito all'ordinanza del presidente della giunta regionale numero del 13 marzo scorso, a decorrere da domani il servizio Urbano Feriale sarà ridotto rispetto al servizio non scolastico già decorrente dal 9 marzo scorso. La modifica riguarda sostanzialmente il servizio a partire dalle 19.30, su Lam Blu; Lam Rossa; Linea 3; Linea 5; Linee 8N e 8R; Linea 9; Linea 10; Linea 11.

Saranno inoltre eliminate le corse notturne sulle linee A e B e alcune corse della linea 15 al di fuori delle fasce orarie evidenziate dalla Regione. Invariato, invece, il resto del servizio Urbano ed il servizio Extraurbano. Per vedere interamente l'elenco delle corse soppresse è possibile visitare il sito www.livorno.cttnord.it.

P.B.