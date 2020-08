Cecina (Livorno), 16 agosto 2020 - La discoteca Tinì SoundGarden di Cecina ha deciso di concludere in anticipo la propria stagione estiva, iniziata il 25 luglio 2020 e conclusasi sabato 15 agosto, "a prescindere dalle imminenti decisioni governative". Lo annuncia la titolare del locale Cinzia Guidi spiegando, in una nota, che "le linee guida per le riaperture delle discoteche sembravano garantire l'attività in tutta sicurezza. Purtroppo la loro applicazione si è rivelata complicatissima", e "non ci sono le condizioni per proseguire la nostra attività, anche se tutti i controlli hanno confermato la nostra totale regolarità".

"La capienza ufficiale del Tinì è di 3.300 persone - spiega ancora Guidi -: in base al protocollo si poteva arrivare a 2.450, ma si è preferito ridurla ulteriormente: siamo partiti con 1.000 persone e siamo arrivati ad un massimo di 2mila a serata. Abbiamo raddoppiato gli addetti alla sicurezza: 40 persone di cui 10 in pista, per convincere il pubblico ad indossare la mascherina, impresa quest'ultima che si sta rivelando ovunque complicatissima". Per la titolare, "senza le discoteche viene meno l'unico presidio affidabile contro l'abusivismo e la mala movida. Non si penserà che i giovani senza le discoteche si chiudano in casa o smettano di ammassarsi e di frequentare spiagge, piazze, chioschi?".