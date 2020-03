© Riproduzione riservata

Livorno, 9 marzo 2020 - Una visita negli uffici del comune aperti al pubblico per verificare che tutte le prescrizioni del decreto e delle ordinanze successive per contrastare la diffusione del coronavirus siano seguite nel modo giusto. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, nella mattinata di oggi - lunedì 9 marzo - è stato sia all’ufficio anagrafe che all’Urp. Intrattenendosi con i cittadini che stavano aspettando di procedere con i relativi servizi. “In Comune - ha spiegato il sindaco Salvetti - stiamo garantendo tutti i servizi essenziali rispettando la massima tutela della sicurezza sia dei cittadini che del personale. Ho voluto sincerarmi che tutto procedesse nel miglior modo possibile e con il direttore generale del Comune Nicola Falleni, ho visitato gli uffici anagrafe a palazzo Nuovo e l’Urp a palazzo Vecchio. All'esterno di Palazzo Nuovo un'addetta dell'ufficio anagrafe, affiancata da un agente della polizia municipale, si occupa di ordinare in due file distinte i cittadini, in base al servizio di cui hanno necessità e di selezionare le persone al fine di garantire la distanza di sicurezza e non creare calca all'interno del salone dell'anagrafe. La fila è disciplinata ed i cittadini stanno collaborando con pazienza, consapevoli dell'emergenza che stiamo vivendo. Colgo l'occasione - ha aggiunto Salvetti - per ricordare ai cittadini, di ogni età, di rispettare le regole e di dimostrare senso civico. Con la collaborazione di tutti riusciremo a superare questa emergenza”.All'ingresso di Palazzo Nuovo, prima di accedere agli sportelli, i cittadini trovano gel igienizzante da usare obbligatoriamente per detergere le mani. La stessa procedura è mantenuta a palazzo Vecchio dove vengono erogati i servizi non anagrafici. Il personale del Comune garantisce inoltre che sia rispettata la distanza di sicurezza di un metro, tra i cittadini in attesa del servizio e di fronte allo sportello. Da ieri e fino al 15 marzo, infatti, sono aperti solo il palazzo comunale e il palazzo dell'anagrafe e chiusi gli sportelli nord (Corea) e sud (La Rosa). Tutti coloro che avevano appuntamento agli sportelli suddetti, devono presentarsi al palazzo dell’anagrafe. I cittadini possono accedere agli uffici rispettando le misure igienico-sanitarie, come prescritto dal decreto del Governo, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro, usando il gel igienizzante e coprendosi bocca e naso in caso di starnuto e tosse.P.B.