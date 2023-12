“Coronavirus, influenza e polmoniti gravi. A Livorno sono aumentati i ricoveri anche in rianimazione”

Livorno, 28 dicembre 2023 - «C’è una pressione sull’ospedale piuttosto importante in questo periodo. Tanti casi di Covid (molti sono sottostimati), associati anche all’influenza". Questo è il quadro della situazione che dipinge il dottor Spartaco Sani, primario del reparto di malattie infettive all’ospedale di Livorno, in questi giorni sotto le festività natalizie.

"Era tutto previsto. – prosegue – Ci aspettavamo un picco dei contagi da Covid e da virus influenzale. Ma mentre per quest’ultima le vaccinazioni sono state numerose, per il Covid è accaduto l’opposto".

"Abbiamo molti casi a Livorno di infezione da coronavirus anche con polmoniti. – precisa il primario Spartaco Sani – Non si può parlare di una situazione drammatica, come quelle di tre anni fa, grazie alle precedenti campagne vaccinali, però i più colpiti che finiscono in ospedale sono sempre coloro che non si sono vaccinati di recente, con una immunità dunque che risale ormai a oltre un anno fa. Troppo poco".

Da par suo il dottor Sani non ha peli sulla lingua: "Non credo sia corretto che ci si trovi in questa situazione per mancanza di vaccinazioni da Covid. Molti si sono vaccinati contro influenza e molti meno per il covid. I medici di famiglia dovrebbero fare di più e andare a vaccinare i soggetti fragili".

Il primario di malattie infettive prosegue: "In questi ultimi mesi si è voluto dire che il Covid non c’è più e non se ne vuole parlare, ma siamo arrivati a dicembre con un numero crescente di contagi e anche il pronto soccorso di Livorno è sotto pressione ovviamente. Non è semplice lavorare in ospedale in queste condizioni, anche se imparagonabili alle due ondate drammatiche della pandemia. Le difficoltà si legano anche al fatto che si ammala pure il personale sanitario, tra le cui le fila in pochi si sono vaccinati. Questa è la verità dei fatti. Manca l’imput dall’alto a intensificare la campagna vaccinale".

Il dottor Sani ha una certezza: "Il Covid rimarrà ancora a lungo con le sue varianti, alcune delle quali scateneranno ulteriori ondate epidemiche che è meglio contenere con i vaccini già nel mese di ottobre". Ha poi un chiodo fisso: "Occorre aumentare il sistema di protezione individuale con il ricorso all’uso delle mascherine nei luoghi affollati. Credo sia importante proteggersi con le mascherine".

Aggiunge Sani: "L’influenza a sua volta sta causando anche casi severi di malattie respiratorie come le polmoniti. Non va sottovalutato tutto ciò".

Mette in guardia il primario di malattie infettive: "Nei reparti di medicina, di malattie infettive e nella rianimazione sono aumentati i ricoveri. Più crescono le in infezioni più numerosi sono i casi severi da trattare in ospedale". Lancia infine una stoccata: "Gli antivirali, che sono così efficaci contro il Covid, sono poco usati dalla medicina territoriale ovvero dai medici di base. Occorre fare il punto su questa situazione perché gli antivirali sono di fondamentale importanza per i pazienti fragili con pluripatologie che contraggono il coronavirus".

