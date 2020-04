Livorno, 16 aprile 2020 - Ha avuto i sintomi tipici del coronavirus mentre era in crociera. Un viaggio che doveva essere da sogno, un giro del mondo con la Costa Deliziosa che dura in condizioni normali diversi mesi. Adesso l'uomo, un 79enne di Livorno, è ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale di Marsala, in provincia di Trapani. Proprio in Sicilia è stato sbarcato, attraverso una scialuppa di salvataggio.

Le sue condizioni non gli consentivano infatti di proseguire il viaggio. L'uomo è in rianimazione ed è stato sottoposto al tampone per una conferma del contagio. Dalla scialuppa, il 79enne è stato portato sul molo del porto. Le operazioni sono state seguite da operatori sanitari e guardia costiera. La nave, che era partita il 5 gennaio, non tocca terra dallo scorso 14 marzo.

Il viaggio era partito da Venezia. La nave dovrebbe tornare nello stesso porto il 26 aprile a conclusione del giro, ma il coronavirus ha stravolto i piani di navigazione. I turisti italiani sono 310 più altre 143 persone dello staff.