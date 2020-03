Livorno, 21 marzo 2020 - Si contano sulle dita di una mano o poco più i nuovi casi di coronavirus a Livorno e provincia nella giornata di sabato 21 marzo. Questo annunciano le autorità, dopo gli oltre 50 nuovi casi che erano stati annunciati nella giornata di venerdì.

A Livorno c'è anche da registrare, tra i nuovi casi, quello di una addetta dell'azienda dei rifiuti Avr, che si occupa in parte della raccolta appunto dei rifiuti in città. Si è proceduto alla sanificazione della sede del Picchianti, compresi gli spogliatoi e le aree in cui sostano i dipendenti.