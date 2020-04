Livorno, 13 aprile 2020 - Sono sei in città a Livorno i nuovi positivi da coronavirus secondo i dati che sono stati forniti dall'Asl Toscana Nord Ovest. Mentre in provincia in tutto sono otto le persone i cui tamponi nelle scorse ore sono risultate positive. Questo il bilancio delle ultime 24 ore tra Pasqua e Pasquetta. Per quanto riguarda i nuovi casi provinciali, sono così suddivisi: uno a Campiglia Marittima, uno a Piombino e due a Rosignano Marittimo. L'Asl riporta inoltre la notizia di un morto. Zero nuovi casi all'isola d'Elba, per quanto nelle scorse ore si era diffusa la voce, poi smentita, di un nuovo caso a Rio Marina, dove era stato individuato il primo caso elbano da Covid-19.

