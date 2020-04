Livorno, 18 aprile 2020 - Sono dieci in più, i nuovi casi di coronavirus registrati in tutta la provincia labronica. I casi sono tutti concentrati in città a Livorno. Si registrano quindi zero casi nel resto della provincia. Solo il capoluogo appunto balza agli occhi per i nuovi dieci infettati dal Covid-19. Il bollettino si riferisce alle ultime 24 ore ed è aggiornato alle 19 di sabato 18 aprile. I numeri mostrano una situazione sotto controllo. CORONAVIRUS TOSCANA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Ovviamente anche qui serve non abbassare la guardia in vista della fase due, della parziale riapertura delle attività. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati morti tra Livorno e provincia. I casi complessivi a Livorno e provincia sono 480 dall'inizio del contagio.

I dati differiscono da quelli regionali, che parlavano di cinque nuovi casi in città. Con la sua statistica l’Asl lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione. Da qui la presenza di alcune discrepanze tra il report regionale e quello aziendale, che vengono però riassorbite nel lungo periodo.