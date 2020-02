Livorno, 27 febbraio 2020 - Il Giocagin di Livorno, evento in programma alla Bastia organizzato dal Comitato Uisp delle Terre Etrusco-Labroniche, domenica prossima non ci sarà. La decisione è stata presa da parte dei dirigenti dell’associazione in seguito all’emergenza sanitaria scaturita dal diffondersi del Coronavirus. La tappa livornese del Giocagin, dunque, è rinviata a data da destinarsi. Dopo il successo di Rosignano, dove alla Palestra Picchi centinaia di sportivi e sportive hanno dato vita alla prima delle due tappe provinciali tutto era pronto per il tradizionale appuntamento di Livorno.



Tuttavia, in considerazione dell’emergenza Coronavirus che sta attraversando l’Italia e che interessa anche la Toscana, la Uisp ha deciso di sospendere le attività a titolo precauzionale per evitare assembramenti al chiuso di molte persone che erano previste al PalaBastia. Dunque il primo dei tre grandi eventi nazionali che ogni anno la Uisp organizza è rinviato. Giunto alla sua 33°esima edizione, Giocagin omaggia quest’anno il grande scrittore, pedagogista e giornalista Gianni Rodari, scegliendo una sua frase come motto: ‘Sbagliando s’inventa’.



Sedici società coinvolte per la provincia di Livorno devono solo rimandare la loro partecipazione all’appuntamento di Livorno, che sarà recuperato per mantenere la promessa di una giornata all’insegna del divertimento in movimento, della socialità e della solidarietà. Il ricavato di Giocagin, infatti, sarà destinato ad aiutare i bambini che vivono nei campi profughi del Libano. Servirà, in particolare, a sostenere la Ghassan Kanafani Cultural Foundation, per completare le procedure di acquisto del minibus che servirà per trasportare i bimbi con disabilità.



La Ghassan Kanafani organizzerà inoltre un’edizione speciale di Giocagin, nella scuola che gestisce il campo profughi più popolato e problematico del paese, nel campo di Ain El Helwe (Sidone), che ospita circa 60.000 rifugiati palestinesi registrati a cui si sono aggiunte dal 2011 molte famiglie siriane, per arrivare ad un totale di abitanti che sfiora i 120.000. Nelle prossime settimane verrà comunicata la data in cui si svolgerà l’edizione 2020 del Giocagin livornese, un appuntamento che da sempre richiama decine e decine di giovani atleti.

P. B.