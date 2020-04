San Vincenzo (Livorno), 22 aprile - L’Istituto comprensivo «Pietro Mascagni» di San Vincenzo non si limita agli insegnamenti on line rivolti agli studenti. Ora fa scuola anche alle famiglie, varando da giovedì 23 aprile l'iniziativa Sos Genitori. Sul sito dell'istituto, all’interno della sezione Scuola digitale – Pnsd – Sezione emergenza Covid-19, sarà avviato il supporto virtuale alle famiglie, gestito dalla dottoressa Bettina Beneventi. Ogni giovedì saranno on line video da lei proposti allo scopo di offrire alle famiglie indicazioni pratiche sulla gestione, sia organizzativa che emotiva, della quotidianità dei bambini e dei ragazzi in questo delicato momento. Insomma, andare oltre la didattica, e accompagnare le persone nel confronto con l’emergenza e le sue conseguenze, pratiche, emotive e psicologiche di questa ‘quarantena’ forzata. "Un luogo virtuale - spiega l'Istitto Mascagni - dove le famiglie possono trovare risposte e sostegno.

p.b.