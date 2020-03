Livorno, 18 marzo 2020 - Stalli blu gratuiti nelle zone dove erano a pagamento anche per chi è in possesso della lettera. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Livorno nella giornata di ieri, martedì 17 marzo.

“Crediamo - ha spiegato il sindaco Luca Salvetti - che sia un modo per andare incontro a chi già sta facendo il sacrificio di stare a casa, e a chi deve lavorare per svolgere servizi essenziali in questo momento così difficile”. La situazione di emergenza dovuta al diffondersi del coronavirus infatti aveva fatto emergere il problema legato alla mancanza di parcheggi, soprattutto in centro, visto che la maggior parte delle persone in questi giorni rimane a casa. “Confrontandoci con Tirrenica abbiamo stabilito di renderli gratuiti”.

L’ordinanza prevede quindi di rendere gratuiti ino al 3 aprile, gli stalli che si trovano in alcune strade, e che erano a pagamento per tutti, residenti compresi.

Quindi, per garantire un’adeguata offerta ai cittadini durante il periodo di emergenza sanitaria, diventano gratuiti gli stalli nelle seguenti strade: piazza della Repubblica, Piazza Benamozegh, via del Fante, via Grande, scali d’Azeglio e via Diaz, scali Saffi, scali degli Olandesi e ponte Bosi, scali Manzoni, via Indipendenza, lato nord piazza Mazzini, via Gazzarrini, via Magenta, piazza della Vittoria monumento, piazza XX Settembre, via Gramsci, via de Larderel, via Garibaldi, via della Meridiana, via di Salviano, piazza Damiano Chiesa.

Come sottolinea l'assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, "E' impensabile che i cittadini debbano uscire di casa la mattina solo per spostare la macchina, costretti magari a lasciarla molto lontana da casa. Questo va contro le indicazioni che stiamo cercando di far passare sulla necessità di rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni".



P. B.