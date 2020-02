Livorno, 5 febbraio 2020 - Un uomo italiano di 60 anni di ritorno da un viaggio in Cina è in isolamento all'ospedale di Livorno. Il paziente ha i sintomi che potrebbero ricondurre al coronavirus e per questo è stato ricoverato facendo scattare l'apposito protocollo in questi casi.

A rendere noto il caso è stata l'Asl. Le analisi che daranno una conferma o meno del caso di coronavirus sono attese nella giornata di mercoledì.

L'uomo era a Shangai. Tornato appunto a Livorno ha avuto una sensazione di malessere generale e ha quindi chiamato il 118. Le analisi vengono svolte dall'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Le condizioni del paziente sono comunque buone, l'isolamento è appunto preventivo.