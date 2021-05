Livorno, 22 maggio 2021 - Sono zero i contagi di coronavirus a Livorno nella giornata di sabato 22 maggio. Una notizia importante per la Toscana: dopo mesi c'è un capoluogo di provincia "covid free", che non ha registrato casi nelle ultime 24 ore. In tutto i casi in provincia di Livorno in questo sabato di fine maggio sono nove, come riferisce la Asl Toscana Centro che quotidianamente produce il bollettino.

C'è un caso a Castagneto Carducci, ce ne sono quattro a Cecina, mentre Rosignano Marittimo registra quattro casi. La provincia di Livorno è anche quella con meno contagi rispetto al resto delle province toscane. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, a Livorno ci sono stati 17242 casi di covid. Nelle ultime 24 ore a Livorno non si registrano decessi, che in totale in questa provincia sono stati 408 dall'inizio del 2020.

La città torna a respirare dopo mesi difficili, ma è importante, come riferiscono le autorità, continuare ad osservare le regole seguite fin qui: distanziamento, mascherine e lavaggio frequente delle mani.