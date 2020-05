Costa degli Etruschi (Livorno) 3 maggio 2020. Negli ultimi 20 giorni nel territorio della Costa degli Etruschi, formata da una quindicina di Comuni dell’area livornese e pisana dove risiedono ben 140.000 persone, si sono registrati soltanto 9 casi di positività al coronavirus. E' difficile spiegare a chi non lavora da due mesi ed è disperato, che un territorio con questi indici epidemiologici deve rimanere fermo per un altro mese. Il presidente della Regione Rossi si faccia promotore col governo affinché consenta alla Toscana, di programmare aperture differenziate in ragione dei livelli di contagio".

E' il punto chiave della lettera che i sindaci dei 15 Comuni (Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Sassetta, Suvereto) che compongono l’Ambito turistico Costa degli Etruschi hanno invioato al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, presentando una serie di richieste. Oltre a quella sulle aperture differenziate in base al contagio, spicca la richiesta di riapertura già dal 18 maggio di negozi, bar, ristoranti e attività artigianali. Al proposito, sollecitano la definizione con urgenza di precisi protocolli sanitari per lavorare in sicurezza e senza rischi.

"E’ necessario, per tutto il settore della ricettività turistica, conoscere date e modalità di riapertura, in modo che possano evitare di perdere anche le poche richieste che gli operatori stanno ricevendo" si legge ancora nella lettera dei sindaci. I quali affermano che non sanno cosa rispondere agli operatori "né sulle tempistiche della ripresa del loro lavoro né sul modello di turista che potranno accogliere. Regionale o nazionale? E per quanto riguarda i flussi internazionali? E con quali regole? Questo implica anche l’impossibilità di definire qualsiasi campagna di comunicazione o promozione".

"Il bilancio annuale delle nostre imprese è il risultato del lavoro svolto in un periodo che va da aprile a settembre. I nostri cittadini e i nostri imprenditori hanno rispettato con il massimo rigore il contenuto dei decreti del presidente del Consiglio e le ordinanze regionali, ma adesso percepiamo disperazione, costernazione, incredulità e in alcuni casi persino rabbia. Sentimenti pericolosi – concldono i sindaci - che cerchiamo di placare con il dialogo e l'informazione, con tutte le misure che riusciamo a mettere in campo come aiuti economici e supporti psicologici, impegnando risorse economiche dai nostri già esigui bilanci».



Piero Bientinesi