Livorno, 16 aprile 2020 - Passano il profumo di casa, sorrisi e lacrime a fiumi, ma anche la voglia di guarigione dalle quattro finestre digitali dove si affacciano ogni giorno i pazienti ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale di Livorno. I quattro tablet donati dall'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche dalla presidente Marcella Zingoni, oltre a permettere di mantenere rapporti a distanza con i parenti, si stanno rivelando dei veri “farmaci” per il miglioramento delle condizioni dei degenti.

Queste persone, per molti giorni, rimangono senza un contatto con l’esterno e, soprattutto i più anziani e deboli, non sono in grado di utilizzare smartphone e altri dispositivi. Il personale si sta così prodigando per mantenere una linea diretta con figli e nipoti perché questi che sembrano aspetti marginali, in realtà permettono di dare un sostegno psicologico così fondamentale per affrontare le lunghe degenze.