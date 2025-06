Un cadavere in mare tra Piombino e l’Elba: intervento della Guardia Costiera

Piombino (Livorno), 17 giugno 2025 – I resti di un corpo umano sono stati recuperati nei giorni scorsi dalla capitaneria di Piombino (Livorno) nel tratto di mare compreso tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola al largo dell'isola d'Elba. La notizia è stata pubblicata dal Tirreno. L'avvistamento, come confermano dalla guardia costiera, era stato segnalato al numero di emergenza delle capitanerie da un diportista che transitava in barca a vela in quella zona. Sul posto è intervenuta la motovedetta della capitaneria da Piombino che ha recuperato i resti del corpo, la parte dalla cintola in giù, con indosso pantaloni e scarpe da tennis, che sono stati trasferiti all'obitorio di Piombino nella sala autoptica. Saranno gli approfondimenti medico legali a cercare di far luce sul ritrovamento insieme alle indagini affidate dalla procura di Livorno alla capitaneria di Portoferraio.