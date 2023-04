"Corse a giugno, ma l’impianto di illuminazione al Caprilli a che punto è?"

Livorno, 5 aprile 2023 – L’ippodromo Cprilli dovrebbe ospitare a giugno le corse in notturna. Ma Elisa Amato e Gianluca Di Liberti (Forza Italia) si domandano "quali saranno i tempi per la realizzazione dell’impianto di illuminazioni al Caprilli?".

A questo scopo hanno preparato e depositato un’interrogazione. "Abbiamo presentato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione comunale – annunciano e Amato e Di Liberti – informazioni sull’impianto di illuminazione necessario per lo svolgimento delle corse in notturna".

"Il Comune ha impiegato 2 milioni e 316mila euro di risorse dell’ente per eseguire le opere necessarie alla ripresa di attività dell’ Ippodromo – ricordano – Adesso deve essere pubblicato il bando per la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Abbiamo chiesto perciò delucidazioni sui tempi per l’assegnazione dei lavori, sulle soluzioni individuate per le gare in notturna in attesa della realizzazione dell’impianto di illuminazione (qualora non fosse approntato per tempo) e se sia stato previsto sin dall’inizio che i lavori relativi all’illuminazione fossero a carico del Comune di Livorno".

A tale riguardo nell’interrogazione si chiede "se nel Bando per la gestione dell’Ippodromo Caprilli, che si è aggiudicato la società Sistema Cavallo, era previsto che il ripristino dell’impianto di illuminazione fosse interamente a carico dell’Amministrazione Comunale e in quali termini". Amato e Di Liberti concludono ricordando che "l’ippodromo Caprilli, dopo 5 anni di chiusura e abbandono totale, con la struttura in malora, è stato rimesso in condizione di ospitare l’attività ippica a partire dal 2021 ed è stato restituito ai livornesi anche per assistere ad altre iniziative, oltre alle corse dei cavalli, per poi nel 2022 ripartire con la stagione ippica anche in notturna. Le sedute notturne riprenderanno a metà giugno, ma con quale impianto di illuminazione?".