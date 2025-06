Costa degli Etruschi, bus mare gratis. Linee e orari per il turismo sostenibile

Livorno, 26 giugno 2025 – Bus gratis per il m a re. At- autolinee toscane rinnova e rafforza l’intesa con l’ Ambito Turistico Costa degli Etruschi per rendere l’estate 2025 più sostenibile.È gratuita la Linea 114 (at-bus.it/it/linea114) che, dal 11 giugno al 14 settembre, che da Castiglioncello passa per Rosignano Solvay, Mazzanta e arriva a Cecina. Dal 13 al 30 giugno e dal 1° al 13 settembre il servizio viene fatto il venerdì e il sabato dalle 17.50 alle 00.40; mentre dal 1° luglio al 31 agosto ci saranno partenze ogni 45 minuti: da Castiglioncello nelle fasce orarie: 8.50 - 14.50 | 17.50 - 19.20 | 21.35 -00.35, mentre da Cecina nelle fasce orarie: 8.55 - 14.55 | 17.55 - 19.25 | 21.40 - 00.40.

Per far conoscere questo importante servizio gratuito voluto dalla Comunità d’ambito turistico Costa degli Etruschi, at ha anche brandizzato due bus appositamente (si vedano foto). E, fra i tanti servizi at estivi, c’è anche Mare Bus Verde, una linea gratuita all’interno della frazione di Castiglioncello, attiva tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto che segue il percorso: Park Infantino, V. Lorenzini, V. Marconi, Pel di Lupo, Macchiaioli, Solferino, Park Infantino.

Dal 1° luglio 2025 (e fino al 31 agosto) c’è anche Linea 125, anch’essa gratuita, si tratta di una linea notturna che viaggia lungo il percorso Marina di Cecina, California, Marina di Bibbona.

Da segnalare anche la Linea 4, attiva dal 11 giugno al 14 settembre nei giorni feriali, che collega Cecina (Piazza Libertà) a Cecina Mare, tramite Palazzi e Gorette. E la Linea 19, che dal 1° luglio al 31 agosto, con servizio giornaliero, collega Piazza della Libertà, Cecina Mare e Mazzanta. Numerose anche le Linee bus At per raggiungere le spiagge da San Vincenzo a Piombino.

Ad esempio, con la Linea 15E, che è gratuita, tutti i giorni dall’11 giugno al 14 settembre dal parcheggio le Caldanelle si arriva al Parco Archeologico di Baratti e a Populonia Alta.