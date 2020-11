Un vademecum sui corretti comportamenti da seguire in questa fare si emergenza sanitaria è stato realizzato dal Comune in collaborazione con la Usl. Sarà distribuito in 20mila copie nelle farmacie e nei negozi, nelle scuole e la versione digitale on line. "Servirà ai cittadini – ha spiegato il sindaco Luca Salvetti ieri durante la presentazione dell’opuscolo ‘Emergenza coronavirus. Cosa devo fare?’ – ad orientarsi tra le molteplici prescrizione che bisogna seguire, ma servirà anche al servizio sanitario pubblico sotto pressione per l’aumento di casi ai...

Un vademecum sui corretti comportamenti da seguire in questa fare si emergenza sanitaria è stato realizzato dal Comune in collaborazione con la Usl. Sarà distribuito in 20mila copie nelle farmacie e nei negozi, nelle scuole e la versione digitale on line. "Servirà ai cittadini – ha spiegato il sindaco Luca Salvetti ieri durante la presentazione dell’opuscolo ‘Emergenza coronavirus. Cosa devo fare?’ – ad orientarsi tra le molteplici prescrizione che bisogna seguire, ma servirà anche al servizio sanitario pubblico sotto pressione per l’aumento di casi ai quali dare assistenza". Una versione più mirata sarà destinata a medici e pediatri. È stata curata dal dottor Massimo Angeletti. Al fianco del sindaco c’erano anche assessore al sociale Andrea Raspanti e Laura Brizzi, direttore della Zona Distretto Livornese della ASL Toscana Nord. "La situazione è più seria per Livorno ora rispetto a marzo e aprile – ha detto il sindaco – perciò chiedo a tutti i cittadini di rispettare le norme e di evitare spostamenti".

Nel vademecum si spiega come fermare il coronavirus in 4 mosse: igienizzando le mani, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro, usando la mascherina e scaricando l’applicazione ‘immuni’. Sono elencati i comportamenti da seguire in caso di sintomi riconducibili al covid, in caso di contatto diretto con persone positive, qualora insorgano sintomi durante l’isolamento. Sono date informazioni sulla durata dell’isolamento. Ma sopratutto viene riportato che un tampone con esito negativo eseguito in autonomia prima del termine fissato dal dipartimento di prevenzione della Usl non interrompe la quarantena. La versione digitale è già consultabile sul sito www.comune.livorno.it. La presentazione dell’opuscolo è stata poi l’occasione per fare il punto della situazione sull’ospedale. "Ospedale, inutile negarlo, oggi è in sofferenza per l’aumento di ricoveri" ha sottolineato il sindaco. In conferenza dei sindaci i primi cittadini di Cecina e Piombino hanno fatto capire che la riconversione covid di reparti nei loro ospedali non deve intaccare i livelli di assistenza ordinaria.

"Livorno ha accolto pazienti da tutte le province della zona nord ovest incluso il territorio provinciale livornese nella prima fase dell’epidemia in un’ottica di area vasta. Ora questa visione (che nella Usl Toscana nord ovest e ormai consolidata da tempo) deve radicarsi tra tutti i Comuni che hanno ancora una visione più locale dei servizi sanitari. Perciò oggi bisogna dare manforte a Livorno". Laura Brizzi ha precisato: "Stiamo lavorando per aumentare i posti di terapia intensiva e posti covid non intensivi. Ce ne stanno chiedendo 90 in più in tutta l’azienda nord ovest. Abbiamo oggi a Livorno 100 posti covid e 11 posti di terapia intensiva. Più 3 extra di intensiva pronti già domani (oggi, ndr)".

Monica Dolciotti