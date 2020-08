Livorno, 26 agosto 2020 - Nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 agosto, sono 29. Eccone la distribuzione territoriale.

APUANE: 20 casi

Carrara 16 (di cui 10 contatti di casi); Massa 4 (di cui 3 contatti di casi);

VERSILIA: 1 caso

Forte dei Marmi 1;

AREA PISANA: 2 casi Pisa 2 (entrambi contatti di casi)

ALTA VAL DI CECINA E VALDERA: 3 casi

Casciana Terme Lari 1 (rientro da Spagna); Pontedera 1 (rientro da Sardegna), Terricciola 1;

AREA LIVORNESE: 1 caso

Livorno 1 (contatto di caso);

VALLI ETRUSCHE: 1 caso

Piombino 1;

ELBA: 1 caso Portoferraio 1.

San Vincenzo Intanto, oggi, il Comune di San Vincenzo (Livorno) ha annunciato sul proprio sito web un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di un uomo di 35 anni, non residente, ma domiciliato sul territorio del comune, la cui positività è stata riscontrata al rientro da un viaggio in Sardegna. L’Asl sta completando l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. L’uomo, al momento, si trova a casa, senza febbre e senza difficoltà respiratorie.

GUARITI

3442 ad oggi (26 agosto 2020) su tutto il territorio aziendale

DECESSI

Nei giorni scorsi si è verificata la morte di uomo di 74 anni di Porcari (Piana lucchese).

RICOVERI

22 in totale

4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 9 i ricoverati, di cui 4 dell’ambito territoriale di Livorno e 5 dell’ambito della Versilia).

All’ospedale di Lucca 7 i ricoverati, di cui 5 dell’ambito territoriale di Lucca e 2 dell’ambito di Massa Carrara.

All’ospedale Apuane 6 i ricoverati, di cui 4 dell’ambito territoriale di Massa Carrara e 2 residenti fuori Asl. ISOLAMENTO 896 le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.