Covid, a Livorno ci sono 33 persone ricoverate

Livorno, 10 dicembre 2023 – Sono 33 i ricoverati in area covid all’ospedale di Livorno, con un aumento deciso negli ultimi giorni. E in previsione del Natale, quando i contatti aumentano, l’invito è alla prevenzione e al vaccino per le persone più anziane e per quelle fragili.

In Toscana i nuovi casi giornalieri di Covid «sono arrivati a quota 406 con un tasso medio ogni 100.000 abitanti pari a 11,07 su base regionale. Ma mentre l’area vasta sud est è a 8,91, il dato sale al 9,75 nell’area Centro e tocca il picco di 14 ogni 100.000 abitanti nell’area vasta nord ovest». Si registrano poi un totale di 600 ricoverati negli ospedali - di cui 574 nelle aree Covid e 26 in terapia intensiva. In particolare a Careggi sono attualmente 68 i ricoverati, all’ospedale di Livorno 33, stesso numero a Prato, ad Arezzo sono 13, 83 a Cisanello e 24 a Le Scotte di Siena. Continua anche l’attività di screening: ieri sono stati effettuati un totale di 1.519 tamponi di cui 1.324 rapidi e 195 molecolari.

Questi i dati diffusi dalla Regione. Il presidente Eugenio Giani ha rivolto un appello a fragili e anziani a vaccinarsi. «Il Covid - afferma il governatore - si sta facendo nuovamente sentire in tutta Italia, e quindi anche in Toscana. Anche se non ha più la virulenza di inizio pandemia, può comunque rappresentare un rischio soprattutto per i cittadini fragili e per gli anziani. È per questo che invito tutti, ed in particolare queste due categorie di persone, a vaccinarsi contro il Covid».

«I nostri uffici - annuncia infine il presidente Giani - faranno partire lunedì una lettera indirizzata a tutti gli ospedali della Toscana affinché si adoperino per agevolare le vaccinazioni dei fragili e degli anziani che si trovano ricoverati presso i presidi stessi o che accedono ai loro ambulatori, così da affiancare quelle somministrate dai medici di medicina generale, che ringrazio per il loro impegno».