Salgono a nove i contagiati da coronavirus a Piombino. Per numero la città diventa uno dei primi focolai in Toscana. Ieri si sono registrati altri due casi. Tutti sono collegati al 23enne che aveva riscontrato il coronavirus a Milano durante un soggiorno per studio. Sono tutti parenti e amici. E le indagini del Dipartimento di prevenzione dell’Asl sulla rete di contatti avuti dai pazienti risultati positivi in questi ultimi giorni proseguono incessanti. Perché i contatti sono numerosi. Quindi dopo il 23enne, risultato positivo prima di Ferragosto, domenica gli altri contagiati risultati positivi al tampone, sono stati sei, (23, 25, 26, 45, 59 e 84 anni) e ieri sono risultati affetti da covid-19 altri due cittadini piombinesi: una donna di 29 anni e un uomo di 59 anni, entrambi contatti diretti del primo paziente. Sono tutti in buone condizioni di salute, isolati nelle proprie abitazioni. Attualmente quindi sono 9 i pazienti sul territorio comunale di Piombino. A originare il cluster il ragazzo tornato da Milano. Il sindaco Francesco Ferrari ha ricordato che le indagini dell’Asl Toscana nord ovest "stanno continuando. A breve arriveranno risultati di altri tamponi e speriamo bene". Il rischio che ci siano altri contagiati, comunque, conclude Ferrari, "evidentemente c’è". "Tre giorni fa - ricostruisce Ferrari - era risultato positivo un ragazzo di 23 anni di ritorno da Milano, città dove studia. Aveva lievi sintomi, ha fatto accertamenti ed è risultato positivo. L’Asl ha poi fatto verifiche sui suoi contatti tra familiari e amici e tra loro risultavano alcuni lievemente sintomatici. Facendo i tamponi sono stati individuati altri casi, alcuni tra i familiari e altri tra i giovani amici". © Riproduzione riservata