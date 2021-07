Livorno, 1 agosto 2021 - È partito oggi ul progetto 'GiovaniSìVaccinanano' con gazebo e volontari anche a Livorno e San Vincenzo nelle località balneari e della movids per avvicinare i giovani dai 18 ai 22 anni per sensibilizzarli sul tema della vaccinazione contro il Covid. Pitranno anche prenotare la somministrazione che sarà fatta con il vaccino Moderna. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione , Anci Toscana, le Asl Nord Ovest e Sud Est e associazioni di volontariato come Misericordie, Croce Rossa e Anpass.

Gia oggi a Livorno in piazza dei Domenicani nel quartiere Venezia (luogo prediletto per la movida) i volontari di SVS Pubblica Assistenza Livorno hanno iniziato alle 19 (fino alle 23) a raccogliere le prenotazioni dei ragazzi e a fare informazione allo stand allestito appositamente. Proseguiranno domani (meteo permettendo pdr l'allerta gialla per vento e mareggiate) in località Tre Ponti dalle 18 alle 22. Per le Valli Etrusche punto infprmazione e prenitazione in piazza Mischi a San Vincenzo (con i volontati di Misericordia e Croce rossa di San Vincenzo).

Monica Dolciotti