Livorno, 28 novembre 2020 - Quattrocento chili di concreta solidarietà. Il Circolo operaio di Livorno ringrazia quanti hanno partecipato alla raccolta di solidarietà organizzata venerdì 27 novembre assieme al centro Filippo Buonarroti della Toscana presso il negozio Conad di Via Grande. I clienti hanno offerto appunto oltre 400 kg fra generi alimentari, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa. Il materiale raccolto sarà destinato ad alle famiglie colpite dalle conseguenze economiche della pandemia. L'iniziativa fa parte di “Spesa solidale”, campagna che il Circolo operaio di Livorno ha organizzato in tutta la città e cui hanno aderito anche negozi di quartiere.

Il circolo ha svolto finora anche servizi di "sostegno alle famiglie dei lavoratori in difficoltà, colpite da licenziamenti e dalla cassa integrazione che riduce pesantemente salari già bassi e assistenza gratuita per la gestione delle piccole incombenze quotidiane (spesa, farmaci, giornali, pagamento utenze ….) a favore di anziani o persone che comunque hanno difficoltà ad uscire di casa". Per chiedere sostegno oppure offrire attività di volontariato (tempo, conoscenze umanità), telefonare al numero 331 1192812.

