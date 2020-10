Livorno, 29 ottobre 2020 - Partirà lunedì 2 novembre lo screening a tappeto predisposto dalla Asl Toscana Nord Ovest per tutti gli ospiti e il personale delle residenze sanitarie assistite, che dunque coinvolgerà non solo gli anziani ma anche le residenze sanitarie per disabili, le residenze assistenziali e le comunità familiari per anziani autosufficienti.

Sul territorio il Covid-19 ha colpito 359 dei 4623 ospiti delle Rsa e 158 dei 4815 operatori. Pronti 10.300 tamponi antigenici rapidi che saranno utilizzati in questa prima campagna di monitoraggio, che l’Azienda USL è intenzionata a ripetere periodicamente, come prevedono le ordinanze della Regione Toscana.

“Abbiamo già dato indicazione a tutte e dieci le zone distretto, a cui nei giorni scorsi sono stati distribuiti i test rapidi in base al fabbisogno, di avviare lo screening – dice Laura Brizzi, direttrice dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest- per registrare e tracciare i tamponi utilizzeremo un’app dedicata. E per permettere agli operatori di usarla faremo formazione a cascata: noi formiamo i nostri infermieri, i nostri infermieri formeranno gli infermieri delle Rsa”.

“In questo momento di emergenza stiamo cercando di mantenere altissima la sorveglianza sulle Rsa – aggiunge Brizzi- dove gli ospiti devono essere tutelati al massimo. Abbiamo riattivato in ogni Zona distretto un gruppo di supporto e verifica multispecialistico, dieci in tutto, ognuno coordinato da un assistente sociale e composti da un infermiere, un medico e un operatore qualità e sicurezza, che monitorano, aiutano e supportano le Rsa, nella gestione dei pazienti positivi. Siamo pronti a subentrare nella gestione qualora ce ne fosse bisogno, con nostro personale che si occupa dell’assistenza sanitaria quotidiana degli ospiti, anche se in questo momento esistono oggettive difficoltà a reclutare nuovi infermieri ed OSS, perché sono figure molto richieste. Altra azione posta in essere in questi giorni è il potenziamento delle Usca per assistere tempestivamente, con esami mirati e terapie appropriate, gli anziani delle Rsa per evitare loro trasferimenti, o ricoveri, in ospedale. Infatti sono state avviate le procedure per reclutamento di personale medico dedicato alla RSA come previsto dalle indicazioni del Governo che lavoreranno in stretta sinergia con i medici di medicina generale, primi garanti della salute degli ospiti in struttura".