Livorno 30 marzo 2021 - Blitz delle forze dell'ordine tra le 18 e le 19-30 in piazza Garibaldi con due stranieri, africani, portati in Questura per accertamenti. Uno dei due verrà trattenuto in quanto irregolare in Italia e perché trovato in possesso di un coltello; l'altro è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato deciso dopo l'accoltellamento tra nordafricani avvenuto venerdì scorso. Intanto è stato convalidato questa mattina dal gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura della Repubblica, l'arresto per i due stranieri rimasti feriti.

Così nel tardo pomeriggio gli agenti della Questura con il supporto dei carabinieri e della finanza con unità cinofile antidroga, sono intervenuti in piazza Garibaldi. L'operazione (decisa al tavolo tecnico della Questura oggi) che rientra tra le iniziative di presidio e controllo del territorio coordinate dal questore Roberto Massucci, ha portato all'individuazione di due soggetti entrambi africani, portati in Questura per accertamenti. Sono stati identificati altri cittadini stranieri che al momento del blitz si trovavano in piazza Garibaldi, in via della Pina d'Oro e in piazza dei Mille nei pressi dei minimarket ancora aperti.

In questo triangolo come noto gravitano numerosi spacciatori. E tra questa area e viale Carducci si è consumato il duello a coltellate tra i due magrebini finiti in catene, un 38enne marocchino e un 26enne tunisino. Forse un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio? Un grave episodio certamente, verificatosi in pieno giorno all'ora di pranzo che ha sollevato sdegno e paura tra gli abitanti della zona.

Come consuetudine ha levato la sua voce anche don Edoardo Medori, parroco di Sant'Andrea, che dalle colonne de 'La Nazione' e su 'Il Telegrafo Livorno' on line si è rivolto al prefetto, al questore e al sindaco "affinché intervengano per vedere, prevenire e provvedere per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Sarò lieto di collaborare con loro" ( CLICCA QUI ).

Intanto ieri mattinata, come detto, il gip ha convalidato i fermi di polizia giudiziaria effettuati già venerdì dai poliziotti della Squadra Mobile e dell’UPGSP.

In base agli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti e subito dopo dagli inquirenti sono emersi gravi elementi indiziari a carico di entrambi gli stranieri ritenuti responsabili del reato previsto dall’articolo 583 quinquies del codice penale, ovvero deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravato dall’uso dell’arma 'bianca'. I due si sarebbero ripetutamente colpiti anche al volto con un coltello multiuso riportando entrambi gravi lesioni al viso. I due hanno iniziato ad affrontarsi nello stabile, di recente abbandonato, ex sede dell’albergo 4 Mori sul viale Carducci. Poi i due sono arrivati fino a piazza dei Mille. Così ora il tunisino si trova alle Le Sughere a Livorno e il marocchino al Don Bosco di Pisa.

Paola Nucci di Fratelli d'Italia, testimone dell'intervento in piazza Garibaldi e dintorni, commenta: "Abitanti e negozianti plaudono all'operato delle forze dell'ordine nel quartiere Garibaldi e Sant'Andrea, dove si annIda il malaffare e la gente perbene ha paura. Una paura che non si può derubricare a semplice percezione dell'insicurezza. L'episodio di venerdì scorso è stato un campanello d'allarme. Servono così azioni mirate e persistenti, come sta avvenendo, ma occorre sradicare certe presenze da questo territorio definitivamente. Ma bisogna intervenire anche con la riqualificazione e la rivitalizzazione della zona".

Monica Dolciotti





© Riproduzione riservata