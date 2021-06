Magona, fissato per la mattina dell’8 giugno l’incontro dei sindacati con il sindaco Francesco Ferrari. La situazione della più antica fabbrica piombinese, fondata nel 1891 è paradossale: proprio ora che sta facendo utili e sta lavorando a pieno ritmo, si trova semiparalizzata a causa della mancanza di fornitura...

Magona, fissato per la mattina dell’8 giugno l’incontro dei sindacati con il sindaco Francesco Ferrari. La situazione della più antica fabbrica piombinese, fondata nel 1891 è paradossale: proprio ora che sta facendo utili e sta lavorando a pieno ritmo, si trova semiparalizzata a causa della mancanza di fornitura di coils (i rotoli di lamiera grezza) determiata dai problemi della casa madre Liberty Steel. Magona però ha sempre pagato le forniture e si trova a subire le conseguenze per problemi di altre aziende del gruppo Liberty. Una crisi inaspettata per gli oltre 700 lavoratori tra diretti e indiretti.

"Il gruppo inglese di Gupta proprietario dello stabilimento piombinese è entrato in crisi di liquidità a seguito della messa in amministrazione controllata della ‘gamba finanziaria’ Greensill Capital – spoegano i sindacati Fim, Fiom e Uilm – dal crac di marzo ad oggi ogni stabilimento del gruppo ha ‘camminato con le proprie gambe’ e la Magona, godendo di stima, con un portafoglio clienti importante è riuscita a far fronte ad un mercato sebbene, come sempre in queste circostanze, più "cinico" ed esigente. Il colpo di grazia e il rischio di un fermo totale delle produzioni, il cui rallentamento è già in atto, è dovuto al mancato approvvigionamento di semiprodotto - coils a caldo - da parte di Arcelor Mittali".

E sempre l’8 giugno ci sarà il consiglio di fabbrica alle Acciaierie Jsw Steel Italy. la situazione è ancora bloccata. Si attendono notizie sulla commessa di Rfi che potrebbe far ripartire lo stabilimento almeno fino a luglio in attesa di ulteriori sviluppi.

m.p.