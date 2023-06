Incidente, muore noto ristoratore: Cristiano Ferri era sulla sua moto

Rosignano (Livorno), 16 giugno 2023 – Un ristoratore di 48 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la variante Aurelia all'altezza di Rosignano, in provincia di Livorno.

La vittima, Cristiano Ferri, proprietario dell'Osteria del Ghiotto di Canneto, locale molto noto dell'entroterra tra le province di Pisa e Livorno, è rimasto coinvolto in uno scontro fra una moto e un'auto verificatosi ieri sera non distante dal raccordo fra la variante Aurelia e l'autostrada Genova-Rosignano.

L’uomo, in condizioni gravissime, è stato subito trasportato all'ospedale di Livorno dove però poi è morto. Ferita in maniera non grave, invece, la persona che si trovava sull'auto.

Ed è grande il cordoglio nelle province di Livorno e Pisa. Il locale di Ferri è molto conosciuto e meta di tante comitive di amici.