Riparte la stagione delle crociere. Turisti a rischio borseggi

Livorno, 28 maggio 2025 – La stagione delle crociere a Livorno fa gola non solo agli operatori turistici e del commercio, per le evidenti ricadute economiche. C’è chi si attrezza procurandosi i calendari degli arrivi delle navi per sapere quando agire. Il riferimento è alle borseggiatrici rom che da alcune settimane hanno ripreso a ’presidiare’ assiduamente la zona tra via Grande, piazza Grande, via Cogorano, la Galleria dell’ex cinema Grande e piazza del Municipio, dove si radunato ’le galline dalle uova d’oro’, ovvero i crocieristi che hanno contanti e carte di credito in tasca, o in borsa.

Le ’professioniste’ del borseggio, accompagnate da bambini tenuti per mano, meglio se stretti tra le braccia, per impietosire le vittime, si avvicinano singolarmente, o in genere in piccoli gruppetti, per chiedere l’elemosina. Mentre una abborda la vittima prescelta, le altre si avvicinano pronte a sfilare dalle tasche, o dalle borse, gli ambiti bottini: portafogli con contanti e carte di credito. Magari collane d’oro o braccialetti, con una destrezza impressionante.

Altro luogo preso di mira dalle borseggiatrici è via Pieroni, dove sotto i portici vengono apparecchiati i tavoli dove si fermano a pranzo i soliti crocieristi. Basta appoggiare a terra vicino al tavolo alla sedia la borsa, o lo zaino, che questi rischiano di sparire in un batter di ciglia.

Negozianti ed esercenti sono preoccupati dalla presenza crescente delle borseggiatrici, così come gli operatori turistici. Invocano perciò servizi di controllo del territorio mirati delle forze dell’ordine. In piazza Grande e via Grande da alcuni mesi, su indicazione del Prefetto, sono presenti pattuglie delle forze dell’ordine e dell’esercito (queste ultime impegnate nell’operazione ’strade sicure’), per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, dopo alcuni episodi di cronaca rilevanti accaduti nel febbraio 2024, come ripetute risse tra stranieri in via Grande.

Ora la situazione caratterizzata da un notevole afflusso di croceristi in centro, richiederebbe una particolare attenzione con “controlli mirati anti borseggio” suggeriscono gli operatori commerciali, turistici ed esercenti.

Monica Dolciotti