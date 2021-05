Capoliveri (Isola d'Elba), 24 maggio 2021 - E’ avvenuto per fortuna in un momento in cui nell’edificio non c’era nessuno il cedimento che nel tardo pomeriggio di sabato ha interessato una parte della copertura del vecchio immobile a due piani, costruito nei primi anni del ‘900 che, in località San Rocco, ospita la scuola primaria di Capoliveri.

"Si è trattato – spiega l’amministrazione comunale – di un cedimento che ha interessato la sola parte inclinata del tetto, cioè il manto di copertura, mentre il solaio strutturale non ha subito nessun danno. I nostri tecnici la sera stessa hanno fatto il sopralluogo ed effettuato tutte le opportune verifiche". Il crollo ha riguardato un tratto del tetto sul lato che guarda l’ingresso dello stabile, all’altezza del corridoio esterno alle aule. Anche se il solaio ha retto e nella parte ‘utilizzata’ non si sono registrati particolari problemi, fino a quando non saranno ristabilite le complete condizioni di sicurezza l’attività didattica in presenza dovrà essere interrotta. Il dirigente scolastico Lorella Di Biagio ha quindi disposto da oggi il passaggio alla didattica a distanza.

"I lavori di ripristino – annuncia il sindaco Walter Montagna – inizieranno già da oggi. Grazie ai 600 mila euro che abbiamo stanziato in bilancio per l’edilizia scolastica, sarà possibile intervenire subito per ricostruire il tetto e riportare tutto alla normalità. A scopo precauzionale saranno fatti accurati controlli in tutte le scuole del paese".