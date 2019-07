Portoferraio (Livorno), 23 luglio 2019 - Un tragico destino quello di Silvano Pescatori, 68 anni, e della moglie Grazia Mariconda. Morti nell'esplosione della villetta di Portoferraio.

Abitavano a Livorno ed erano nella casa delle vacanze all'Elba giusto per qualche giorno, per sistemare alcune cose e poi ripartire. Una breve villeggiatura che si è trasformata in tragedia.

Abitavano al primo piano della villetta. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. La donna viene cercata senza sosta dai vigili del fuoco, che lavorano dall'alba. Era da pochissimi giorni all'Elba anche la figlia di Alberto Paolini, 76 anni, e Silvia Pescatori, 75 anni, residenti nella palazzina distrutta: Lisa Paolini, 46 anni, lavora fuori ed era venuta a trovare i genitori.

All'alba di martedì si è trovata proiettata nel giardino dalla forza dell'esplosione. Ferita come i genitori, coperta di polvere, ma viva, anche se le sue condizioni sono serie. La scena dell'esplosione è impressionante: anche i panni che erano stati stesi al sole ad asciugare sono impolverati.

Ci sono due biciclette, un motorino: tutto sembra rimasto fermo al momento della tragica esplosione all'alba. In una zona, quella di viale Enrico De Nicola, residenziale e particolarmente ambita. Perché ricca di vegetazione, silenziosa, e con davanti lo splendido golfo di Portoferraio.

Un piccolo paradiso squarciato dall'esplosione alle prime luci dell'alba.