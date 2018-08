Firenze, 14 agosto 2018 - Sono partiti aiuti anche dalla Toscana dopo la tragedia del ponte crollato a Genova.

Dalla nostra regione sono partite unità USAR light dai Comandi di Pistoia e Prato, personale del nucleo cinofili dal Comando di Livorno, una autogru dal Comando di Massa Carrara e personale della CoEm (Comunicazione in Emergenza) dalla Direzione Regionale Toscana e dal Comando di Firenze, per un totale di 24 unità.

NOGARIN - «Ho sentito il sindaco di Genova, Marco Bucci. Gli ho offerto il nostro massimo sostegno in questo momento difficile e mi ha spiegato che hanno necessità urgente di unità cinofile. Invito quindi tutte le Unità cinofile del territorio a prendere contatti con la Protezione Civile per recarsi a Genova e aiutare i colleghi nelle operazioni di soccorso». Così Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, riguardo il crollo del Ponte Morandi a Genova secondo quanto si apprende dal suo sito Fb.

IL GOVERNATORE ROSSI - Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, sull'autostrada A10, "la Regione Toscana è a disposizione per ogni necessita'". Lo scrive su Facebook il governatore Enrico Rossi, che aggiunge: "A Genova è' crollato il grande ponte dell'autostrada, quello che tutti abbiamo percorso per andare verso la Francia. È una notizia incredibile. Una tragedia terribile. Non si sa quanti sono i morti. Ora è il momento dei soccorsi e del lutto e della solidarietà".