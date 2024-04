Paura nel palazzo, crolla il solaio. Sentono rumori e fuggono in tempo

Piombino (Livorno), 2 aprile 2024 – Tragedia sfiorata la mattina di Pasqua. Poco dopo le 9 di domenica i vigili del fuoco di Piombino sono intervenuti in via Carlo Pisacane 66 chiamati per il crollo di un solaio in una stanza di un edificio di 3 piani di proprietà di Casalp. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. "Cinque appartamenti sono stati evacuati, quattro in via precauzionale" fanno sapere in vigili del fuoco. Danni anche alla struttura del portone di ingresso. Sul posto è andato anche il sindaco Francesco Ferrari oltre ai tecnici del Comune e di Casalp.

"Sono andato personalmente, accompagnato da alcuni assessori, a verificare la situazione - ha detto il sindaco Ferrari - e fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.

Il Comune ha comunque provveduto a evacuare 5 famiglie, dei 5 appartamenti all’ultimo piano interessati dall’accaduto, e alloggiarle in via emergenziale negli alberghi della città già nelle prossime ore. Nei prossimi giorni cercheremo di capire le tempistiche per soluzioni di medio lungo periodo".

Il solaio crollato dell’appartamento di una intera stanza è abitato da una giovane coppia con una bambina. Stando ad una prima ricostruzione è stato il marito a sentire degli scricchiolii sospetti ed è così riuscito a far allontanare la moglie dalla stanza, e dopo pochi attimi il soffitto è crollato. Le pessime condizioni di molti appartamenti Casalp da tempo vengono denunciate. anche in questo caso, sembra che più volte siano state segnalate infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. L’edificio è da tempo in ristrutturazione.

E’ possibile che le piogge abbondanti degli ultimi giorni abbiano dato il colpo di grazia alla struttura del solaio, probabilmente già compromessa da infiltrazioni: spesso infatti problemi alle coperture dei tetti determinano alla lunga delle lesioni nelle strutture sottostanti.

L’acqua può far arrugginire le travi in ferro o far marcire quelle in legno. E quando ci sono le piogge che durano alcuni giorni i solai si possono appesantire per le infiltrazioni accelerando così il collasso. In questo caso non ci sono stati feriti, ma la situazione può determinare un pericolo di non poco conto per chi abita negli appertamenti sottostanti.