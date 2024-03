Piombino, crolla un solaio. Evacuate cinque famiglie

Piombino (Livorno), 31 marzo 2024 – Paura ma nessun ferito a Piombino per il crollo di un solaio in via Carlo Pisacane. L’allarme è scattato intorno alle 9,30 e i vigili del fuoco di Piombino sono stati al lavoro fino al pomeriggio inoltrato.

Il solaio è crollato in un edificio di tre piani di via Pisacane. Cinque appartamenti sono stati evacuati, quattro in via precauzionale; danni anche alla struttura del portone di ingresso. L’edificio coinvolto è di proprietà Casalp. Sul posto è arrivato anche il sindaco Ferrari insieme a tecnici del comune e di Casalp.

"Sono andato personalmente, accompagnato da alcuni assessori, a verificare la situazione e fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone – scrive sui social il sindaco Ferrari – Il Comune sta provvedendo comunque a evacuare cinque famiglie, dei cinque appartamenti all’ultimo piano interessati dall’accaduto, e alloggiarle in via emergenziale negli alberghi della città già nelle prossime ore. Nei prossimi giorni cercheremo di capire le tempistiche per soluzioni di medio lungo periodo”.