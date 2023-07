Cumuli di posidonia sulla spiaggia, appare un cartello: “Affittasi posto esclusivo con ottima vista”

San Vincenzo (Livorno), 5 luglio 2023 – A volte basta davvero poco per esprimere dissenso in modo civile ed efficace. Può bastare un cartello, per esempio. Proprio come accade a San Vincenzo, dove la posidonia è stata sì rimossa dall’arenile, ma a distanza di giorni i cumuli sono ammucchiati ancora lì, sulla spiaggia già ben frequentata dai bagnanti. E quella montagna di alghe secche non è decisamente un bel vedere.

Il cumulo di posidonia con il cartello

Sul cartello c’è scritto un sarcastico “Affittasi posto esclusivo con ottima vista”, cui fanno seguito i numeri di telefono dell’ufficio ambiente del Comune e della segreteria del sindaco.

Le foto sono state inviate sia ai giornali che, ovviamente, a varie pagine pagine Facebook e chat: da qui l’inevitabile girandola sul web...